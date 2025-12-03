КС изключи връщането на недължимо платени задължителни осигурителни вноски

Конституционният съд се раздели и не събра мнозинство срещу атакувана от Висшия адвокатски съвет хипотеза в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, която изключва връщането на недължимо платени задължителни осигурителните. Ръковдството на адвокатурата сезира КС относно частта от чл. 129, ал. 6 ДОПК, която изключва възстановяването на тези средства подобно но недължимо внесените или събрани суми, които следва да бъдат върнати на платеца със законната лихва за изтеклия период, когато са внесени или събрани въз основа на акт на орган по приходите.

По шестима конституционни съдии са гласували съответно „за“ и „против“ разпоредбата, поради което КС отклонява искането за обявяването й за противоконституционна. В нейна защита е е посочено, че „различната конституционна основа на задължителните осигурителни вноски, които обезпечават основни конституционни права, като правото на социално и здравно осигуряване, и на данъците, които обезпечават основните функции на държавата, налагат тези отлики да бъдат съблюдавани в законовата уредба, която регламентира разходването на съответните средства, независимо че за да се осигури тяхното събиране, те общо са обявени за публични вземания“.