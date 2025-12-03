Депутатите изслушват МВР-шефа за изстъпленията след протеста

Вътрешният министър Даниел Митов ще се яви в четвъртък, (4 декември), в парламентарна зала, за да бъде изслушан. Депутатите приеха като първа точка в дневния ред Митов да даде обяснения за инцидентите след протеста на 1 декември. Той ще даде разяснения за планирането и организирането на охраната на провеждания протест в центъра на София в понеделник вечерта.

Митов ще бъде изслушан по предложение на ПП-ДБ. Всички депутати в зала обаче одобриха това. Министърът ще отговаря на въпроси как е допуснато навлизането на провокатори по време на протеста, включително представители на футболни агитки.