Сарафов хвърли кърпата по делото срещу прекратения избор на главен прокурор

Временният главен прокурор Борислав Сарафов се е отказал от делото срещу прекратяването на процедурата за избор на титуляр на поста. То беше образувано по негова жалба, след чието оттегляне Върховният административен съд е прекратил производството. Така Сарафов остава изпълняващ функциите под закрилата на прокурорската колегия на висшия съдебен съвет, която отказа да приложи последните промени в съдебния закон, които допускат временно пребиваване начело на държавното обвинение до 6 месеца.

Със същия пакет промени процедурата, в която Сарафов беше единствен кандидат, беше прекратена от парламентарната правна комисия, която задължи Пленума на ВСС да стори същото. Сарафов пък контраатакува с жалба пред Върховния административен съд, който очаквано откликна и сезира Конституционния съд. Делото беше допуснато за разглеждане, но след прекратяване на производството по жалбата на Сарафов пред ВАС става практически безпредметно.