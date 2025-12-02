КЕВР към Омбудсмана: Разбираме Ви, но не можем да не повишим цената на водата

КЕВР разбира „морално и човешки“ аргументите на омбудсмана срещу повишаване цените на водата, но не разполага регулаторни инструменти, с които да го спре, тъй като законодателят не му е оставил място за преценка. Това заяви председателят на регулатора Пламен Младеновски по време на общественото обсъждане на Доклада и Проекта за изменение на одобрените цени на ВиК услугите за 2026 г., на което присъства и омбудсманът Велислава Делчева.

„Не приемам от 1 януари 2026 г. предложеното увеличение на цените на ВиК услугите – средно за страната с над 2,62%. Омагьосаният кръг, на който сме свидетели от много години трябва да се промени – липса на достатъчно инвестиции, лошо качество, високи цени, което от своя страна не води до подобряване на услугата. Дали през ново законодателство, което вече е внесено в Народното събрание, или чрез намиране на нов механизъм на ценообразуване, но това не може да продължава така!“, заяви Делчева.

Пред членовете на КЕВР тя подчерта, че няма подобрение в качеството, но цените на водата трайно растат. Посочи и тежките режими в някои градове и области, като повечето от стотиците жалби до омбудсмана са от Перник, Плевен, София – област, Варна и Добрич. За 2026 г. е предвидено най-голямо увеличение в Кърджали – 13,19%, Сапарева баня – 12,67%, Троян – 12,03%, Благоевград – 11,72%, Софийска вода – 9,26%, като най-висока цена се очаква в Силистра – 6,42 лв./куб. м. Тези стойности ще нараснат и с инфлацията за ноември.

Делчева посочи пореден път проблема с липсата на публични отчетни данни и прозрачност, които пречи за водене на реален дебат. По нейни данни 9 ВиК оператора не изпълняват инвестиционните си програми, 32 не покриват показателите за ефективност, а въпреки над 532 млн. лв. вложени инвестиции, загубите на вода остават над 60% – без никакво подобрение от 2020 г. досега. В същото време цените са нараснали средно с 72,35%, като няма убедителни доказателства че новото увеличение ще доведе до по-високо качество, по-добра достъпност и надеждност или намалени загуби на вода.