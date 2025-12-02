Арестуваха екскомисаря по външните работи на ЕС Федерика Могерини

Бившият върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и вицепрезидент на Европейската комисия, Федерика Могерини, е била арестувана при акция на Европейската прокуратура, съобщиха белгийски медии.

Във вторник са извършени обиски в сградите на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) в Брюксел, както и в няколко сгради на Колежа на Европа в северния белгийски град Брюж.

Акцията е част от разследване за предполагаема измама при използването на средства от Европейския съюз.

Според информацията са задържани общо трима души. Един от тях е ректорът на Колежа на Европа – Федерика Могерини.

По данни на медии