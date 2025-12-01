Скънк, преминал през България, бе хванат на Капъкуле

При операция на ГКПП Капъкуле на българо-турската граница турски митничари са заловили пратка с над 23 кг скънк (вид канабис със засилено действие) при опит да бъде внесен нелегално в Турция.

Според информация на турските медии, наркотикът е разкрит в автомобил с чужда регистрация, който пристигнал на митницата на Капъкуле от ГКПП Капитан Андреево.

При проверката на автомобила с рентгенов апарат било установено наличие на нерегистриран товар. Въз основа на това екипите предприели щателна проверка на колата. В проверката било включено куче, обучено за разкриване на наркотици. В тайник под седалката на автомобила били намерени пакети с общо 23,820 кг скънк.

Водачът на автомобила, чиято самоличност не се съобщава, е задържан от полицията и е предаден на съда, който е постановил постоянен арест по обвинение за наркотрафик.

Скънк съдържа много повече тетрахидроканабинол (психоактивната съставка на канабиса) в сравнение с други типове канабис. Според изследване на Кралския колеж в Лондон потентната форма на канабиса, както се нарича скънка, увеличава риска от психични проблеми. „Това изследване подсказва, че бихме могли да предотвратим почти една четвърт от случаите на психоза, ако никой не пуши канабис с висока потентност (високо съдържание на тетрахидроканабинол). Това може да спести много страдание на младите пациенти и много пари на Националната здравна служба на Великобритания“, твърди сър Робин Мъри, професор по психиатрия, психология и невронаука в Кралския колеж.

Проектът е продължил 6 години и включва 800 души на възраст между 18 и 65 години в Южен Лондон, включително 410, които са страдали от психоза, и 370 здрави пациенти. В сравнение с тези, които никога не са употребявали канабис, за индивидите, които употребяват предимно скънк по-рядко от веднъж седмично, вероятността от диагностициране на психотично разстройство е почти два пъти по-висока. При употреба само по време на почивните дни вероятността става три пъти по-висока, а при всекидневна употреба – повече от 5 пъти, сочат данните от изследването.

Около 60 000 души във Великобритания имат психични заболявания, които включват халюцинации и параноидни епизоди, и които се влошават от употребата на скънк.