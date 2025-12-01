Полицията проверява Прохода на Републиката за бомба

Полицията предприема действия за проверката на подаден сигнал за поставено взривно устройство на Прохода на Републиката. Във връзка с проверката е отцепено мястото край пътя, малко под билото на прохода в Старозагорска област.

В 23.53 ч. мъж е позвънил на 112 и казал, че на върха на прохода е поставено взривно устройство. На метри от отбивката с крайпътни заведения е била намерена изоставена чанта, която се проверява от специализираното звено за борба с тероризма.

Установен е и подателят на сигнала – 60-годишен мъж от село Козар Белене, който е задържан за обяснения.

Проходът не е затворен за движение, уточниха от полицията.