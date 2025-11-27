КС остави забраната за обжалване на бързо платена от нарушителя глоба

Конституционният съд отказа да премахне пречката за обжалване на наказателни постановления, ако наложената с тях глоба е платена 80 % в 14-дневен срок. Съответната разпоредба в Закона за административните нарушения и наказания беше оспорена от състав на Административен съд София-град. Зад него застанаха Върховният касационен съд и прокуратурата, а МВР беше твърдо против премахване на този режим.

КС посочва, че приложението на оспорената разпоредба на чл. 79б, ал. 2 ЗАНН урежда само правна възможност, която зависи изцяло и само от преценката на лицето, посочено в наказателно постановление като извършител на нарушение. Тази преценка може да се формира в разумен срок (14-дневен, колкото е и срокът за обжалване) и свободно, вкл. след правна консултация, ако лицето сметне, че му е необходима. Същевременно разпоредбата не засяга възможността нарушителят да изгуби правото си на обжалване, ако глобата бъде платена от трето лице.

„Оспорената разпоредба на чл. 79б, ал. 2 ЗАНН дава на адресата на наказателното постановление възможност свободно и в разумен срок да прецени дали да се възползва от правото на съдебна защита, предвидено в чл. 56 от Конституцията, но самото право остава гарантирано. Изискванията на правовата държава са спазени, щом решаването на правен спор може да стигне до съд. Оспорената разпоредба е мярка, която позволява отказ от правото на обжалване след като това право е възникнало, без да отменя възможността за съдебен контрол и да ограничава правото на достъп до съд, още по-малко да лишава лицата от това право. Отказ от възникнало право е правно допустим. Оспорената норма не ограничава правото на защита, а урежда правна възможност за такъв отказ“, мотивира се КС.