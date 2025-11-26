Клиент прекара бакшиш с реквизитна 20-еврова банкнота

Куриозен случай с използване на фалшива 20-еврова банкнота беше разкрит на 22 ноември от варненската полиция. В навечерието на влизането ни в еврозоната, 34-годишен измамник пласирал ментето на таксиметров шофьор. Историята започнала да се разплита, след като в социалните мрежи се появила снимки на мъж и информация, че той е вкарал в обръщение фалшива 20-еврова купюра.

Последвали оперативно-издирвателни действия на служителите от отдел „Икономическа полиция“ във Варна, които изяснили че на 21 ноември клиент е заплатил на таксиметров шофьор именно с този паричен знак. Изяснена е самоличността на извършителя – 34-годишен мъж, многократно осъждан и с предишни наказания за идентично престъпление.

В хода на процесуално-следствените действия са иззети доказателства, пряко свързани с престъплението. Установено е, че използваната банкнота е т.нар. „реквизитно копие“, предлагано в онлайн магазини като атрибут за музикални клипове, филми и събития. По левия му край е изписано „ONLY FOR MOTION PICTURE PURPOSES – COPY“, а при преглед на холограмата вместо символа на еврото се вижда надпис „COPY“.

На реквизитната банкнота липсват всички характерни защитни елементи на истинските пари. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство по чл. 209 от НК, като материалите са докладвани на прокуратурата.