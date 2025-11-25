Малина Крумова - мин. по еврофондовете

Махат Малина Крумова от агенцията за безопасност на движението по пътищата

По предложение на премиера Росен Желязков Министерският съвет ще гласува освобождаване на председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и за определяне на временно изпълняващ длъжността. От създаването си през 2019 г. практически безполезната структура е оглавяване от абонираната за високи постове Малина Крумова – бивш заместник-министър на околната среда и водите, вицепремиер по еврофондовете в служебното правителство „Герджиков“, а след това и заместник министър на регионалното развитие и благоустройството. Спешното отстраняване на Крумова е явно свързано с неспирната касапница по пътищата, за чието овладяване Желязков обяви решителни, но безрезултатни междуведомствени мерки още през април.

