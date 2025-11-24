Желязков и Тахов под натиск за арендата

Среща между премиера Росен Желязков, земеделския министър Георги Тахови и представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите потвърди тежкия сблъсък с дребните собственици на земеделски земи. Поводът за срещата беше декларацията на браншовата организация от миналия месец за нужда от спешни мерки за стабилизиране на сектора. Основни теми в разговора бяха промени в земеделските закони, включително „поставяне на ясен разграничителен критерий относно облагането на получени от физически лица доходи от наем на земеделска земя и ренти“.

Дни по-рано от Българската асоциация на собствениците на земеделски земи се обявиха за пореден път твърдо против предлагани законодателни промени, свързани със сроковете на договорите за ползване и цените на рентите. Според председателя на организацията Евгений Орашъков става въпрос за уличен натиск на група земеделски производители, които без институционален диалог и без експертен анализ за проблемите в сектора искат въвеждане на минимален срок от 5 години на договорите за ползване на земеделска земя.

Спорът около предложеното с промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи въвеждане на задължителни дългосрочни арендни договори ескалира с остра позиция на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи. Поправките са искани отдавна от едрите земеделски производители, които обработват чужди имоти, с мотив за предвидимост с оглед нужните инвестиции. Според Орашъков исканите промени са обаче противоконституционни.

Проектът беше представен първоначално на представителите на браншовите организации в аграрния сектор по време на заседание на Консултативния съвет по поземлени отношения.

От земеделското министерство обявиха тогава, че се прецизират редът и условията за провеждане на търговете за отдаването на земеделските земи от Държавния поземлен фонд под наем или аренда, както и се насърчава придобиването на собственост върху застроени и прилежащи площи в стопанските дворове от собственици на сгради и съоръжения, съобщават от пресофиса на аграрното министерство.

Още тогава постъпиха обаче нови предложения за изменения на закона, които да бъдат разгледани и обсъдени на следващо заседание. Междувременно от асоциацията на дребните собственици формираха твърда позиция срещу ограничаването на избора в договарянето на сроковете на ползване – с мотива, че обслужва единствено едрите фермери. Публикуваме позицията на асоциацията без съкращения:

„Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) заявява категоричното си несъгласие срещу предлаганите промени от Националната асоциация на зърнопроизводителите, касаещи Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и Закона за арендата в земеделието, свързани с размера на рентните плащания и въвеждането на задължителни дългосрочни договори за ползване, които подменят свободата на договаряне, ограничават правото на собственост и са противоконституционни.

На среща в понеделник /3.11.2025г./ със заместник – министъра на земеделието и храните Иван Капитанов Асоциацията е изложила подробно аргументите си против предлаганите промени. Според БАСЗЗ определянето на минимален срок на договорите за ползване на земеделска земя ще ощети 3,5 милиона българи – собственици на земеделски земи. То е в противоречие с конституционните принципи за неприкосновеност на частната собственост, свободни пазарни отношения и свобода на договаряне. Никакви съображения от икономическа целесъобразност не могат да имат преимущество над тези принципи.

Това отново е опит за узурпиране на частна собственост, тъй като частният собственик на земеделска земя няма и минимална гаранция, че ще получи справедлива и свободно договорена рента след първата година от дългосрочния (аренден) договор. На собственика не е предоставена възможност да разтрогне едностранно и отпише дългосрочния договор за ползване при неплащане на рентата в срок и в договорения размер, като трябва да търси правата си единствено по съдебен път в съдопроизводства, които продължават с години. През това време, освен че е принуден да прави непосилни съдебни разходи, собственикът е фактически ограбен, защото земята му се ползва, без да се плаща.

Почти всяко българско домакинство разчита на доходи от наем и аренда на земеделска земя. Не малка част от получателите на такива доходи са възрастни хора. Те разчитат на тях особено в края на годината за да посрещнат празниците, да покрият нужди за здраве или за бита. С въвеждането на задължителни дългосрочни договори ще зачестят случите на неплащане на рента след първата година от ползванетo. По този начин не само се отнемат доходи от милиони собственици, които за няколко години ще са загуби за милиарди левове неполучени ренти, но това ще се отрази негативно и на цената на земята. Към днешна дата практиката на повечето собственици е да сключват едногодишни договори за отдаване под наем, именно за да намалят рисковете от неплащане на рентите.

БАСЗЗ се обявява и срещу исканията за административното налагане на дългосрочна валидност на т.нар. комасирано ползване чрез механизма на служебните разпределения след доброволни споразумения по чл. 37в от ЗСПЗЗ, които сами по себе си представляват несправедлив и порочен модел. Тази практика узаконява възможността за преразпределение на частна собственост без знанието и съгласието на собственика и поставя по-малките стопани в зависимост от по-големите ползватели. Доброволните споразумения не могат да бъдат валидни за повече от една стопанска година, тъй като всяка година съставът на участниците и техните правни основания се променят. Въвеждането на административни актове с дългосрочно действие ограничава правата на собствениците на земя.

БАСЗЗ е за комасирано ползване на земеделските земи, но единствено на базата на доброволни договорености между собственици и ползватели, без служебни разпределения с административен акт. Ролята на администрацията може да бъде само подпомагаща, не решаваща. Административната намеса в договорните отношения създава предпоставки за изкривяване на пазара и подкопава доверието в сектора. Според тях законодателни промени, засягащи милиони собственици, не трябва да се подготвят без задълбочен предварителен анализ, оценка на въздействието и широк обществен дебат, което води до несигурност и липса на прозрачност.

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи призовава за прозрачен и предвидим процес за вземане на решения, основани на анализ, диалог и защита на обществения интерес, като се пресичат още в зародиш всякакви опити за законодателни промени чрез лобистки практики и упражняване на натиск.“