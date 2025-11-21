светла даскалова

Съдия Светла Даскалова поема делото срещу Благомир Коцев

Делото срещу задържания варненски кмет Благомир Коцев ще се поеме от Светла Даскалова от Варненския окръжен съд. Тя бе избрана за съдия-докладчик по делото чрез системата за случайно разпределение на дела. Бяха избрани и двама съдебни заседатели. По закон съдия Светла Даскалова ще трябва да насрочи делото в двумесечен срок.

Пред Софийския градски съд са депозирани молби за разглеждане на мерките за неотклонение на Благомир Коцев. Съдия Даскалова ще трябва да се произнесе и по тях, като няма законов срок. Трябва да бъдат разгледани в разумни срокове според юристи.

Преди два дни Софийският градски съд прекрати производството по едно от най-мащабните наказателни дела за корупция през 2025 г. и го изпрати във Върховния касационен съд. ВКС прецени, че делото трябва да се гледа във Варна по компетентност.

Както е известно, прокуратурата внесе обвинителен акт за подкупи и принуда срещу Благомир Коцев, двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, пиар експертът на Коцев и бизнесменът Ивайло Маринов. Те са обвинени за престъпен сговор.

Обвинението е посочило 7 различни случая, за които е установила извършени престъпления. В един от тях от държавното обвинение посочват, че Коцев е поискал общо близо 370 000 лева, за да окаже влияние.

В момента Благомир Коцев се намира в затвора, където беше преместен повече от 3 месеца в следствения арест.

