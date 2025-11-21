КС образува дело за промените в управлението на „Лукойл“

Конституционният съд (КС) образува конституционно дело по искане на 51 народни представители от 51-вото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Закона за изменение и допълнение на закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Както е известно, тези промени се отнасят до въвеждането на фигурата на особения управител на компанията. След обнародването им за такъв управител бе избран Румен Спецов.,

Промените бяха приети от 51-вото Народно събрание на 07.11.2023 г. и обнародвани в Държавен вестник брой 97/14.11.2025 г. с Указ №223/2025 година. Според вносителите промените противоречат на разпоредбите на чл. 4, ал. 1, на чл. 8, на чл. 17, ал. 3, на чл. 19, ал. 1 и ал. 3, чл. 87, ал. 1, чл. 88, ал. 1 от Конституцията на Република България.

Докладчик по делото е съдия Орлин Колев.

Искането на „Възраждане“ получи подкрепа от МЕЧ и „Величие“ и така бяха събрани общо 51 подписа при минимално изискване от 48. „Възраждане“ коментира промените като опит на българската държава, в лицето на ГЕРБ и ДПС, да завземе частната собственост в „Нефтохим“. „Ако този закон бъде използван в цялата си сила и строгост, това ще доведе до сериозни щети за българската държава, тъй като „Лукойл“ и други компании, които оперират в България, ще заведат съдебни дела за милиарди левове“, заяви Костадин Костадинов.