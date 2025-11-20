ГДБОП задържа 35 души при спецоперация срещу трафика на антики

Международна спецоперация срещу трафика на културно-исторически ценности се провежда у нас с участието на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Софийска градска прокуратура. В операцията участва и Европол, който координира действията на службите в общо 8 европейски държави.

35 души са арестувани в България в рамките на операцията срещу трафика на културно-исторически ценности. Намерени са хиляди артефакти и културно- исторически ценности. „На терен имаме над 220 служители на ГДБОП, които извършват множество процесуално-следствени действия, предимно претърсване и изземване. Това са на жилища, офиси, различни имоти и моторни превозни средства, сейфове, които са установени и се установяват в хода на самите процесуални действия. За откриването на тези сейфове сме ползвали специална техника, която е предоставена от наши партньори от Европа“, обясни главен комисар Боян Раев, директор на ГДБОП.

Сред артефактите, които са намерени, има и такива от Египет, обяви прокурор Ангел Кънев. От ГДБОП информираха, че сред задържаните има хора на различни нива.

„За срок от 24 часа са задържани 35 лица по ЗМВР. Намерени са хиляди, като бройки говоря, културно-исторически ценности, които се увеличават. Всеки един момент при намирането на нови и нови обекти, където влизаме, извършваме процесуалните действия. Имаме също установени над 50 броя огнестрелни оръжия, взривни вещества“, допълни гл. комисар Раев.