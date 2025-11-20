ВАС: ВСС няма проблем със свръхмандата

Висшият съдебен съвет с отдавна изтекъл мандат на сегашния му състав няма проблем с решението на Съда на Европейския съюз в тази насока, тъй като то се отнася само за съдебния инспекторат. Това твърди Върховният административен съд в определение по жалба на пловдивския съдия Божидар Кърпачев срещу решение на Съдийската колегия на ВСС за прекратяване на конкурса за председател на районния съд под тепетата. Кърпачев беше кандидат, но не се яви на изслушването именно с мотива за изтеклия мандат на сегашните кадровици. И поиска от ВАС да отправи преюдициално запитване до съда в Люксембург за това дали правото на ЕС допуска ВСС с изтекъл мандат да изпълнява правомощията си.

Според ВАС обаче решението на Съда на ЕС е неприложимо по конкретния казус, тъй като разглежда правомощия на различни административни органи на съдебната власт, нормативно определени в Конституцията, Закона за съдебната власт и относимата подзаконова уредба. Посочено е, че според решението на Конституционния съд за извънмандатните правомощия насъдебния инспекторат, както и според тълкувателната практика на Съда на ЕС, когато по отношение на членовете на конституционноустановен колективен орган на съдебна власт изтече законовоопределеният мандат, органът не прекратява автоматично дейността си, тъй като важи принципът за гарантиране непрекъснатост на неговото функциониране, което осигурява върховенство на правото. В добавка съставът на ВАС подчертава, че лишаването на ВСС от възможността да упражнява правомощията си би застрашило повече съдебната независимост, отколкото сега.