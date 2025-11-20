Артефакти за 100 млн. € иззети в акцията срещу трафика на антики

Европол и Евроджъст са координирали акцията

Артефакти за над 100 млн евро са били открити по време на международната спецоперация срещу трафик на културно-исторически ценности, за която „Банкеръ“ вече съобщи. Сред артефактите има такива, които са част от световното и българското културно наследство.

Някои от ценностите са придобивани при нелегални разкопки в района на балканските държави, както и в Италия. Други са били закупувани чрез посредници и придобити по нелегален път от граници и археологически обекти. Има артефакти, които са предмет на кражби от музеи от 90-те години насам в различни държави. Няма такива, които да са открити и изнесени от български музеи.

По време на операцията, проведена вчера, е открито злато под формата на монети и инвестиционно злато.

Акцията е проведена в София, Стара Загора, Варна, Шумен, Плевен, Долни Дъбник, Червен бряг, Нови пазар, Видин, Разград, Харманли, Велико Търново.

Според прокуратурата повечето

артефакти са част от световното и българското културно наследство.

Престъпната мрежа е действала над 16 години.

В продължение на операцията започват и данъчни проверки на всички обвиняеми лица по българското законодателство, тъй като са притежавали инвестиционно злато за милиони. Както е известно, при акцията бяха задържани 35 души. Те са кореспондирали с топ-колекционери по света, които са събирали

древногръцки, персийски, тракийски и римски антики.

Те са финансирали незаконни разкопки в България и съседните балкански страни. Смята се, че местни иманяри, за които се твърди, че работят за посредници, са били замесени в незаконните операции. През 2020 г. е била иззета колекция от произведения на изкуството, включваща уникални предмети, някои от които датират от 2000 г. пр.н.е., като маски, военно снаряжение, бижута, вази, ритони и чаши от тракийската и гръко-римската цивилизации. Повечето от артефактите нямат документи за произход, докато само няколко имат съмнителни такива, издадени от аукционни къщи и художествени галерии по целия свят, предимно базирани във Франция, Германия, Обединеното кралство и САЩ.

Регистрирани са транзакции, свързани с тази дейност, за над над 1 млрд. американски долара.

По време на операцията, само за 30 часа са проведени 131 броя претърсвания и са задържани 35 души. Намерени са хиляди културни и исторически ценности, които се увеличават във всеки един момент.

При акцията са хванати 50 броя огнестрелни оръжия

и взривни вещества.

Сред задържани са иманяри, дилъри и международни посредници на най-високо ниво в тази организирана престъпна мрежа.

Акцията у нас е координирана от координационни центрове в София и в Евроджъст, Хага (Нидерландия). Мащабната международна операция срещу дейността на организирани престъпни групи, свързани с трафик на културни ценности и пране на пари, се е провела в Германия, Италия, Гърция, Франция, Великобритания, Албания и България.

В информация за операцията, Европол уточнява,

че Балканският регион и Италия са пропити с древна история и са дом на безценни гръцки и римски археологически съкровища, които отдавна привличат престъпни мрежи. Местните им клетки се занимават с грабежи, кражби, както и продажба на откраднати артефакти. „Правителствата са изправени пред предизвикателства в борбата с незаконните разкопки поради сложността на пазара на изкуството и трудностите при проверката на произхода на културни и художествени предмети. Престъпните мрежи се възползват от тези пропуски, заобикаляйки проверките за надлежна проверка, за да въведат на пазара ограбени артефакти, включително такива от конфликтни зони като Сирия и Ирак. Трафикантите са разработили методи за продажба и изпиране на тези незаконно придобити артефакти, което представлява сериозна заплаха за опазването на културното наследство“, се посочва в публикацията на Европол.

От юни 2024 г., по инициатива на българските власти,

Европол създаде оперативна работна група

за улесняване на обмена на информация, координацията и аналитичната подкрепа. Работата на работната група доведе до идентифициране на връзки между лица, намиращи се в различни държави, както и до местоположението на други артефакти, за които се смята, че са били трафикирани от членове на мрежата. В някои от осемте държави, участващи в работната група, бяха започнати и нови разследвания. В деня на спецоперацията от Европол са командировани двама експерти в София, за да подпомогнат координацията на дейностите през границите и да предоставят аналитична подкрепа и експертиза.