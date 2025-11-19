Прокурори и нотариуси в екип срещу документни и имотни измами

Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) и Камарата на нотариусите в Република България (КНБ) подписаха споразумение за стратегическо партньорство, насочено към засилване на правната сигурност и защитата на гражданите. Двете професионални общности предприеха решителна стъпка в борбата с един от най-чувствителните обществени проблеми — документните и имотни измами, съобщиха от АПБ. Документът е подписан от председателя на асоциацията Елица Калпачка и председателя на КНБ Луиза Стоева.

Споразумението предвижда съвместни действия в областта на превенцията, професионалното обучение, обмена на експертиза и усъвършенстването на добрите практики, като целта е да се укрепи институционалното доверие и да се намали рискът граждани да станат жертва на злоупотреби.

„Прокурорите и нотариусите имат различни роли в правната система, но общата ни кауза е ясна — защита на гражданите. Обединяването на усилията ни е най-силният инструмент за превенция, защото позволява опитите за измами да бъдат пресичани още преди да се случат“, заяви Елица Калпачка. Новото партньорство създава условия за по-ефективно взаимодействие между двете съсловни организации, по-добра координация и по-висока обществена информираност.

Асоциацията на прокурорите и Камарата на нотариусите подчертават, че обединяването на усилията им е важна стъпка към последователна, професионална и навременна защита на гражданите от имотни и документни измами, които продължават да представляват сериозен обществен риск.