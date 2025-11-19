ВСС не се яви в парламентарната правна комисия за съдебния бюджет

Без представители на Висшия съдебен съвет беше гласуван съдебният бюджет в парламентарната правна комисия. Очевидно членовете на кадровия орган нямаха очи да защитят искания от тях огромен ръст на държавната субсидия до близо 1 млрд. евро за следващата година, който финансовото министерство категорично не прие. Сега това направиха и депутатите, 6-има от които гласуваха против, а 10 се въздържаха. Приет беше предложеният от кабинета вариант, който предвижда 180 млн. евро по-малко.

„Силно впечатление ми прави, че отсъстват представители на ВСС. Имахме изключително много въпроси за това как са формирани немалко числа в техния проект, както и за приоритетите, които могат да финансират. Ако бяха тук, щях да попитам за какво ще се разходват. Щях да ги питам защо година след година ВСС изготвя едни разчети, които не отговарят на действителните нужди за управление на съдебната система“, заяви депутатът от ПП-ДБ Стою Стоев.

Надежда Йорданова пък допълни, че програмното бюджетиране на съвета е изключително формално и поставя много въпроси предвид разходването на над 90% от парите за системата за заплати. Йорданова се позова на данни на Европейската комисия за ниската ефективност на правосъдието ни, но незнайно защо само по отношение бързината при разглеждането на делата, но не и относно масовата корупция за поръчковото им опорочаване. Обстоятелство, от което се възползва единственият представител от съдебната система – извънмандатната ръководителка на инспектората Теодора Точкова, според която ефективността на съда и прокуратурата се повишавала.