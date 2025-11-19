Бориславова: Прехвърлят едва сега делото срещу Коцев, за да стои в ареста

„Софийски градски съд най-накрая прогледна, че не е изначално компетентен да разглежда делото срещу Благомир Коцев, защото не може да има производство срещу неизвестен депутат, както твърдеше прокуратурата и СГС месеци наред приемаше, че това е напълно допустимо. По-големият проблем обаче е, че прекратяването преклудира възможността да бъде разгледана мярката за неотклонение на Коцев „задържане под стража.

След като прокуратурата реши, че казусът е достатъчно изяснен и няма да събира повече доказателства и вкара делото в съда, вече няма основание Благо да бъде в ареста. С прекратяване на производство сега пред СГС и изпращането му за решение от ВКС кой да бъде компетентният съд, а това е Варна и се знае от самото начало на делото, се отлага искането за разглеждане на освобождаването на Коцев. В момента юридически няма компетентен съд, който да разгледа подаденото преди две седмици заявление Благо да бъде освободен, тъй като няма причини да бъде държан в ареста. Това направи СГС днес!“, коментира развитието на процеса депутатката от ПП-ДБ Лена Бориславова.

Досега делото вървеше именно пред Софийски градски съд, който разглеждаше мярката за неотклонение на Коцев и отказваше освобождаването му от ареста без да повдига спор за подсъдност. С изпращането на делото във Върховния касационен съд, който веднага го препрати към Окръжен съд – Варна, искането на защитата увисна до прехвърляне на папките в морския град.

Междувременно прокуратурата протестира постановената ден по-рано от Софийски районен съд оправдателна присъда спрямо Бориславова по обвинението за използване на неистински частни документи пред Агенцията по вписванията за отписване на колегата й Кирил Петков от сдружение „Да запазим Корал“. Делото започна по сигнал на председателя на сдружението Атанас Русев, подаден 2 години след отписването на Петков от сдружението.

Кирил Петков твърди, че Русев е активиран заради подадения до прокуратурата в премиерския му мандат списък с 19 лица, сред които фамозния СИК-аджия Румен Николов – Пашата, приятел и съдружник в много начинания на Бойко Борисов. В същия ден, в който списъкът е подаден от Петков и Бориславова до тогавашния главен прокурор Иван Гешев, Русев звъннал на Петков и ядосано му казал, че не трябвало да включва Пашата.