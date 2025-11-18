80 хил. лв. за Шивиков, заради бухалката на „дебелаците в съдебната система“

Обезщетение за морални вреди в размер на 80 хил. лв. плюс лихви и разноски ще плаща прокуратурата от джоба на данъкоплатеца на ген. Димитър Шивиков заради воденото срещу него дело за длъжностно престъпление. Соломоновското решение на Върховният касационен съд последва тези на долните инстанции, първата от които присъди 50 хил. лв. на ищеца, а втората – 120 хил. лв., какъвто беше и искът му по Закона за отговорността на държавата за вреди.

Делото ще се запомни с позицията на прокуратурата в качеството й на ответник. Макар че оспорваше размера на иска, апелативният прокурор от Пловдив Светлозар Лазаров посипа с пепел държавното обвинение, окачествявайки делото като явно поръчково.

„Няма какво да умуваме. Моралът и законът в случая са в един много жесток челен сблъсък. Повдигнати са такива брутални обвинения. Отговорно заявявам, без да се притеснявам, че това е дело бухалка. На три инстанции е оправдан генерал Шивиков – натовски генерал, както каза колегата, за 100 одеяла и 10 войнишки канчета. Всичките обезщетения по ЗОДОВ са от нашия джоб, но заради намесата на разни дебелаци в съдебната система нещата станаха такива, за съжаление““, заяви пред съда Лазаров.