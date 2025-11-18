Талева се връща като съдия, след като не разследва главния прокурор

Назначената да разследва главния прокурор „спец“ магистратка Даниела Талева се връща в съда след безполезен за обществото и данъкоплатеца двегодишен престой на поста. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет я възстанови като съдия в Софийския градски съд считано от 7 декември 2025 г., след като седмица по-рано Прокурорската колегия я освободи Талева като прокурор във Върховната касационна прокуратура. Мандатът на Талева се оказа напълно пародиен, демонстрирайки за пореден път липсата на политическа воля за прилагане на антикорупционно законодателство.