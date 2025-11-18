Талева се връща като съдия, след като не разследва главния прокурор

Назначената да разследва главния прокурор „спец“ магистратка Даниела Талева се връща в съда след безполезен за обществото и данъкоплатеца двегодишен престой на поста. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет я възстанови като съдия в Софийския градски съд считано от 7 декември 2025 г., след като седмица по-рано Прокурорската колегия я освободи Талева като прокурор във Върховната касационна прокуратура. Мандатът на Талева се оказа напълно пародиен, демонстрирайки за пореден път липсата на политическа воля за прилагане на антикорупционно законодателство.

ИЗРАБОТКА НА УЕБ САЙТОВЕ - 88LAB.EU