Втора съдебна заседателка с феминистки изцепки по делото „Дебора“

Втора съдебна заседателка по знаковото дело „Дебора“ се оказа с върл феминистки профил, сочещ предубеденост във вреда на подсъдимия Георги Георгиев. Процесът върви на първа инстанция вече трета година, като Георгиев беше държан поръчково цели 2 години и 2 месеца в ареста на фона на яростна пропагандна кампания за т. нар. „насилие над жените“.

Едва след като започна гладна стачка, окръжният съд се сети, че арестът се е превърнал в наказание без наличие на осъдителна присъда. Както и че наличието на обосновано предположение за съпричастност към престъпленията, в които Георгиев е обвинен, вече не е достатъчно за да оправдае продължаващото задържане. В тази връзка е и съдебната практиката на Европейския съд по правата на човека.

След като делото „Дебора“ бе прехвърлено в Пловдив, тъй като всички съдии в Стара Загора си направиха отвод, състав на районния съд под тепетата се отведе на свой ред през април поради участие на съдебна заседателка във феминистки митинги и процесът започна отначало. След като на предходното заседание защитата поиска отвод на друга заседателка, защото била бита при странни обстоятелства, днес отвод на същата беше поискан на друго основание – на електронната поща на съда е изпратена информация от Фейсбук с нейни и на дъщеря й пристрастни коментари.

Съдът отказа отново да отведе резервната заседателка, а разпитът на Дебора беше прекъснат и отложен по нейно желание. Пострадалата трябваше да опише за случилото се пред четири вещи лица, включително психолог и психиатър, които да преценят реакциите й, но отказа да продължи с аргумента че й станало неприятно и не се чувствала добре. Адвокатът й пък се оплака, че ставало все по-трудно да си спомни какво й се е случило.