Предлагат краен срок за пререгистрация на морето от НПО-та

Кабинетът одобри проект за промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, който предвижда краен срок за пререгистрацията им, при неспазване на който да бъдат прекратени от началото на 2027 година. Дотогава сдруженията и фондациите ще могат да се пререгистрират без такса в единния електронен регистър, воден от Агенцията по вписвания.

Срокът за пререгистрация изтече на 31 декември 2022 г., но поради липсата на регламентирани правни последици от пропускането му Агенцията по вписвания признава възможността за подаване на заявление и след тази дата. Съдилищата пък тълкуват разнопосочно характера на срока и това създава неравнопоставеност между нестопанските субекти в зависимост от практиката на окръжните съдилища, в които попада седалището им.

Към 1 януари 2025 г. за пререгистрация в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към АВ остават 23 054 сдружения, 4 543 фондации и 735 народни читалища, това са 59 % от ЮЛНЦ. Те не изпълняват предвидени в нормативните актове задължения, свързани с публикуване на годишни финансови отчети и доклади за дейността. Масово не се спазва и задължението за деклариране на действителен собственик, произтичащо от Закона за мерките срещу изпирането на пари.