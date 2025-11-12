Подарък за прокуратурата – ще решава вместо съда жалбите за бавност на разследвания

Прокуратурата, а не съдът ще се произнася вече по исканията за ускоряване на разследването, решиха последно депутатите с промени в Наказателно-процесуалния кодекс. Това стана с предложени между двете четения поправки от депутата от ГЕРБ Николай Братованов, които явно са били съгласувани в управляващата коалиция.

Съгласно чл. 368 от НПК, ако в досъдебното производство от привличането на определено лице като обвиняем за тежко престъпление са изтекли повече от две години и повече от шест месеца в останалите случаи, обвиняемият, пострадалият и ощетеното юридическо лице могат да направят искане за ускоряване на разследването. При досегашния режим искане се правеше чрез прокурора, който е длъжен незабавно да изпрати делото в съда, а той да се произнесе в закрито заседание в 15-дневен срок.

По предложението на Братованов произнасянето е възложено вече на административния ръководител на съответната прокуратура, който да се произнася в едномесечен срок. Парадоксалното е, че поправката беше вмъкната в предложения ат Министерски съвет и заложен в Националния план за възстановяване и устойчивост пакет промени в НПК, насочени срещу нежеланието на прокуратурата да си върши работата. Целта на проекта е до болка позната – ефективност на наказателния процес, каквато срещу престъпността и корупцията във властта по правило няма.

Срещу промяната се изказа единствено Стою Стоев от ПП-ДБ, според когото залата не знае какво ще гласува, с изключение, може би, на няколко човека“. Да обърна внимание, че се променя цялостната концепция за това кой орган ще се произнася по исканията за ускоряване на досъдебното производство. Тук никъде не е обсъждана промяната по тях да се произнася прокуратурата. Не е предлагано на първо четене, между първо и второ четене, а сега като право-техническа редакция се прави съществено изменение – променя се органът, който се произнася по исканията за ускоряване на досъдебното производство. Това е абсолютно недопустимо“, заяви той.

Разширява се режимът за отмяна на постановлението за прекратяване на наказателното производство от прокурора и се въвеждат ясни правила за отмяна от главния прокурор в изрично изброените случаи, а не само общото „в изключителни случаи“, както е сега. Уреждат се изрични основания за възобновяване на наказателни дела: установяване на неистински доказателства, престъпление от страна на прокурор или разследващ орган във връзка с участието в наказателното производство, неизвестни на прокурора обстоятелства или доказателства от съществено значение за делото, решение на ЕСПЧ за нарушение на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи във връзка със съответното производство.

Като цяло проектът разширява съдеб н ия контрол срещу прекратяване или спиране на разследвания, като правото да обжалват ще имат Комисията за противодействие на корупцията, Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, Агенцията за държавна финансова инспекция и Сметната палата. Те ще може да искат отмяна на прокурорското постановление за прекратяване или спиране на разследването, дори ако то не е започнало по техен сигнал.

Въвежда се право на пострадалия да иска ускоряване на наказателното производство и преди повдигане на обвинение. Ускорителното средство се явява гаранция за пострадалия при бездействието да се повдигне обвинение или съзнателно игнориране на определена версия, като гаранциите са в следните насоки – разширяване на кръга на субектите, които могат да искат проверка от съда на срочността и качеството на производството, дори и в случаите, когато няма привлечен обвиняем; предвиждане на възможност съдът да може да дава задължителни указания относно прилагането на закона, което да направи ускорителното средство реално ефективно.

Въвежда се и възможност за разделяне на делото в съдебна фаза предвид от осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека по делата „Васил Христов срещу България„, където властите са установили само част от нападателите срещу жалбоподателя, и „С.З. срещу България„, където част от подсъдимите също са отсъствали от значителен брой заседания, което е довело до значителна продължителност на съдебната фаза на производството и прекратяване на наказателното производство срещу някои подсъдими поради изтекла абсолютна давност. Целта е отсъствието на подсъдим по делото да не е пречка то да продължи срещу останалите подсъдими, което ще гарантира ефективността на процеса и защита правата на пострадалите.