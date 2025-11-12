Банда фалшификатори на документи марширува към ареста

Организирана престъпна група за изготвяне и разпространение на фалшиви документи беше разбита при спецакция във Великотърновско. Задържани са двама мъже. Операцията е проведена от служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, съобщиха от Областна дирекция на МВР.

Акцията е реализирана днес на територията на областите Велико Търново, Търговище и София. Полицейските действия са осъществени под надзора на Окръжна прокуратура – Велико Търново. Образувано е досъдебно производство за престъпления по чл. 321, ал. 6 и чл. 308, ал. 2 от НК.

В хода на операцията по Закона за МВР са задържани двама мъже на 45 и 49 години. Разследвана е схема за изготвяне на фалшиви официални документи.

При проведените действия са претърсени шест имота и един автомобил. Намерени и иззети са компютърни устройства, принтери, мобилни телефони, както и множество копия и официални удостоверителни документи – свидетелства за регистрация на МПС, лични карти, нотариално заверени пълномощни, декларации и други.

Работата по документиране и доказване на цялостната престъпна дейност продължава.