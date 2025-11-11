Съдът на ЕС: Минималната работна заплата може и да намалява

Съдът на Европейския съюз отмени разпоредби от Директива (ЕС) 2022/2041 за адекватните минимални работни заплати, които изключват възможността за намаляването им. България е една от страните членки с такова ограничение в механизма за автоматично индексиране на минималната работна заплата, въведено преди 2 години с Кодекса на труда.

Съгласно чл. 244 от КТ минималната работна заплата се определя от Министерския съвет, но при задължителното правило, че размерът й за всяка следваща календарна година се определя до 1 септември на текущата година в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година. А определената по този ред минимална заплата не може да е по-ниска от определената за предходната година.

На пръв поглед този механизъм ограничава правомощието на изпълнителната власт да регулира минималните трудови възнаграждения и обезщетения, но това съвсем не е така. Всичко тръгва от системните и безочливи манипулации с размера на средната работна заплата, определяна от Националния статистически институт, на когото отдавна не може да се вярва. Именно това надува инфлацията, с която уж всички се борят.

В случая Директивата за адекватните МРЗ в ЕС беше оспорена от Дания, при това с искане за пълната й отмяна с аргумента, че нарушава Договора за функциониране на Европейския съюз. Става въпрос за разпределението на правомощията между Съюза и страните членки, което изключва пряка намеса при определянето на заплащането и в правото на сдружаване, тъй като тези области са извън обхвата на правомощията на Съюза.

Съдът на ЕС приема обаче за порочни само две разпоредби на директивата. Едната е за налагане на общи за страните критерии за определянето и актуализирането на МРЗ, другата – за премахване възможността тя да намалява при наличие на автоматичен механизъм за индексирането й само нагоре.

У нас Асоциацията на индустриалния капитал в България оспори последното увеличение на МРЗ във Върховния административен съд с искане да отправи преюдициално запитване до Съда на ЕС в същата насока. ВАС отказа обаче да го направи и отхвърли жалбата на работодателската организация.