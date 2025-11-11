Прокуратурата иска нова присъда за двамата подкупни полицаи

Софийска градска прокуратура (СГП) протестира скандалната присъда на Софийски градски съд (СГС), с която двама полицаи се оказаха невинни за приемане на подкуп и неизпълнение на служебните им задължения, вследствие на което е настъпила смърт.

Става въпрос за присъдата над полицаите Любка Гечева и Георги Малински, които през 2022 г.

взеха подкуп от джигита Димитър Любенов

и дори го ескортирали преди той да причини тежка катастрофа на Околовръстното шосе с един убит.

Скандалното решение на СГС беше взето вчера. Както е известно, подсъдимият Димитър Любенов шофирал автомобила си със 195 км/ч при ограничение от 80 км/ч, след употреба на кокаин и с 1,73 промила алкохол в кръвта. Разследващите инцидента установиха, че малко преди катастрофата той е

бил спрян за проверка от Малински и Гечева.

Вместо да го задържат те го ескортирали до Околовръстното шосе срещу подкуп от 200 лева. Освен това двамата полицаи видяли и катастрофата, при която загива мъж 64-годишен французин. Тогава те не се притекли на помощ на пострадалите, а подкарали патрулката на заден един километър, за да се отдалечат от мястото на инцидента.

В съобщение на СГП се посочва следното:

„На 07.11.2025 г. Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в съда протест срещу присъда на Софийски градски съд (СГС) от 07.11.2025 г., с която Г. М. и Л. Г. бяха признати за невиновни за това, че:

На 25.09.2022 г., около 03,49 ч. в гр. София, на кръстовището на ул. „Александър Пушкин“ и бул. „Никола Петков“, в съучастие като съизвършители, в качеството им на полицейски органи от състава на МВР, са приели парична сума в размер на по 200 лв. за всеки един от тях, за да не изпълнят служебните си задължения – престъпления по чл. 302, т. 1, вр. чл. 301, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 НК;

На 25.09.2022 г., за времето от 03,52 ч. до 04,00 ч. в гр. София, на бул. „Никола Петков“ и ул. „Околовръстен път“, в съучастие като съизвършители, в качеството им на полицейски органи от състава на МВР, не са изпълнили служебните си задължения и в резултат на това около 03,56 ч. в гр. София, ул. „Околовръстен път“ настъпило пътнотранспортно произшествие със смърт на едно лице – престъпление по чл. 282, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 НК.

Държавното обвинение счита, че обявената присъда е необоснована и постановена в нарушение на материалния и процесуалния закон. Според прокуратурата изводът на съда не намира подкрепа в събрания по делото доказателствен материал.

СГП иска Софийски апелативен съд (САС) анализира внимателно доказателствата и средствата за тяхното установяване и да отмени присъдата на СГС.

Прокуратурата настоява да се постанови нова присъда,

с която да подсъдимите полицаи да бъдат признати за виновни по повдигнатите им обвинения и да им бъдат наложи съответните наказания, се посочва в съобщението на прокуратурата.

От обвинението припомнят, че досъдебното производство по случая е образувано на 29 септември 2022 г. по повод информация за полицейска закрила на водач на лек автомобил, обвинен за тежка катастрофа на 25 септември на Околовръстен път, при която загина френски гражданин.