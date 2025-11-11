КС образува дела за промените в законите за спецслужбите

Конституционният съд (КС) уважи депатутските искания да разгледа промените в законите за специалните разузнавателни средства, Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и функционирането на системата за защита на националната сигурност.

КС съобщи днес, че образува дело №16/2025 г. по искане на 53-ма народни представители от 51-вото Народно събрание. Искането е за установяване на противоконституционност на измененията на чл. 19 в, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от Закона за специалните разузнавателни средства, приети от Народното събрание на 10 октомври 2025 г., повторно приети на 30 октомври 2025 г. и обнародвани в бр. №94 от 4 ноември 2025 г. на Държавен вестник. Докладчик по делото е съдия Сашо Пенов, информираха от КС.

Конституционният съд образува и конституционно дело №17/2025 г. по искане на 53-ма народни представители от 51-вото Народно събрание за установяване на противоконституционност на измененията на чл. 14, ал. 1, 2 и 3, чл. 15, ал. 1, чл. 16, ал. 2, ал. 3, ал. 4 в, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ и чл. 7, ал. 1, т. 5, 6 и 7 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, приети от 51-вото Народно събрание на 10 октомври 2025 г., повторно приети на 30 октомври 2025 г. и обнародвани в бр. №94 от 4 ноември 2025 г. на Държавен вестник. Докладчик по делото отново е съдия Сашо Пенов.

Както е известно, приетите от парламента промени в посочените закони на практика лишиха президента от правото да назначава председатели на ДАР, ДАТО и ДАНС. С измененията шефовете на спецслужбите вече ще се избират по предложение на Министерския съвет и с обикновено мнозинство в Народното събрание. Президентът Румен Радев наложи вето на измененията в Закона за СРС и Закона за ДАР, но те бяха отхвърлени от парламента.