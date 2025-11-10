Специализирана оперативна група ще бори прането на пари

Оперативна група, като да координира прилагането на политики и процедури за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, предлага МВР с публикуван за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет. Специализираното звено за анализ и противодействие ще включва представители на главни дирекции „Национална полиция“ и „Борба с организираната престъпност“ в МВР, дирекция „Финансово разузнаване“ в ДАНС, Агенция „Митници“ и НАП.

„Доброто сътрудничеството и координацията са от изключително значение за ефективното противодействие на изпирането на пари. Следва да се подобри координацията при събиране и анализиране на получаваната информация, за да се установява връзката между съмнителни сделки и стоящите в тяхната основа престъпни дейности с цел предотвратяване и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Чрез обединяването на служители от различните компетентни служби, Специализирана оперативна група ще разполага с по-широк кръг от правомощия, експертиза и ресурс“, мотивират се авторите на проекта.