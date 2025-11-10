Оправдаха полицаите, ескортирали шофьора, убил французин на Околовръстното

Оправдателна присъда за ескортиралите пияния водач, убил френски гражданин на южната дъга от околовръстния път в столицата постанови на първа инстанция Софийският градски съд. Георги Малински и Любка Гечева са подсъдими за получаване на подкуп и престъпление по служба във връзка с ескортирането на Димитър Любенов преди същият да предизвика жестоката катастрофа, след което пък се изнизали от местопроизшествието вместо да окажат дължимото съдействие.

Френският гражданин пътувал със съпругата си към летище София след почивка в Банско. Колата им е пометена отзад от летящото с близо 200 км./ч. Порше „Панамера“, което Любенов шофирал след употреба на кокаин и алкохол на прибиране от парти. Уж искал да ползва услуга „Дринк енд драйв“, но не намерил кой да го вземе и решил да рискува.

Когато бил спрян за проверка от патрула в състав Малински и Гечева, дал 200 лва на Малински, за да си затворят очите. Те пък добавили към услугата ескорт, заснет от пътни камери. После Любенов натиснал газта и налетял с бясна скорост колата на французите, а полицаите дали заден ход, за да се измъкнат от ситуацията.

Делото срещу самия Димитър Любенов е още висящо на първа инстанция, като предвид развоя на това срещу ескортиралите го полицаи може да се очакват сходни резултати.