Митов ще оптимизира МВР след приемането на бюджета

Оперативният капацитет на службите не трябва да бъде намаляван, въпреки необходимостта от оптимизация на системата на МВР, обяви днес министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

„Оптимизации винаги има и ще има, но не трябва да се оголи капацитетът, защото после ще започнат да питат къде е полицията, къде е пожарната, къде е жандармерията“, коментира Митов. Той припомни, че през последните 15 години съставът на министерството е намален с около 12 хиляди души, докато обемът от отговорности не е намалял.

Според Митов в публичното пространство често се спекулира с твърдението, че България има твърде много полицаи на глава от населението. Подобни позиции идват от хора, които нямат ясна представа за структурата и функциите на МВР, заяви МВР-шефът.

Митов посочи, че след приключване на бюджетната процедура ще бъде представен план за оптимизация на министерството. „След като мине бюджетът и страстите около него, в началото на следващата година ще представим конкретни мерки“, заяви той.

Вътрешният министър участва днес в честването на професионалния празник на българската полиция и Деня на Свети Архангел Михаил – покровител на служителите на реда в Главна дирекция „Национална полиция“.