Хванаха четирима, източвали тръбопровод на „Лукойл“

„Лукойл“ е обект на кражби, стана ясно днес от информация на Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Става въпрос за кражби от тръбопровод на компанията. Те се случват на фона на истерията около съдбата на „Лукойл“ – дали ще бъде купена от швейцарския лидер в търговията със суровини „Гънвор“, ще назначи ли правителството специален представител в компанията, ще може ли ДАНС да каже тежката си дума при евентуална продажба на компанията и други подобни.

Докато неизвестността около съдбата на компанията е факт, нашенски „търговци“ със суровини подливат вода на швейцарската „Гънвор“. Те са разкрити при акция на полицията в Стара Загора. С помощта на монтиран кран и вкопана в земята цистерна група, четирима мъже са точели гориво от тръбопровода.

По първоначални данни щетите за бюджета надхвърлят 1 милион лева. Престъпната схема е действала основно нощем – горивото е било източвано през специално монтиран кран в подземна цистерна, след което е претоварвано в автомобили, снабдени с по един тон съдове за гориво.

Оттам горивото е било карано до база на групата, където е препродавана незаконно, без да се плащат дължимите акцизи и данъци.

Задържани са четиримата мъже, срещу които се очаква да бъдат повдигнати обвинения.