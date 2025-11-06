Обвиниха мъж, представил чужд паспорт на Терминал-2

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 61-годишен мъж, представил пред служители на ГКПП на Аерогара-София чужд паспорт. Това е станало в условията на продължавано престъпление с две деяния, уточниха от държавното обвинение.

В съобщението на прокуратурата се посочва, че на 3 ноември 2025 г. около 22,30 часа на летище София-Терминал 2 обвиняемият М.И. си е послужил с чужд временен паспорт с цел да заблуди относно самоличността си длъжностните лица – младши инспектор и след това командир на отделение в ГКПП-Аерогара-София.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.318 вр. чл.26, ал.1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 2 години или пробация или глоба от 100 до 300 лева.

Той е многократно осъждан. Предвид възможността да извърши престъпление, той е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.