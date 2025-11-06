Най-сетне решиха въпроса с индексацията на мобилните услуги

Промените в Закона за електронните съобщения, които дават реална защита на потребителите срещу едностранни промени на цените от мобилните оператори, са приети окончателно от парламента. Предвидени са редица защитни разпоредби като правото на потребителя да се откажат от договора без неустойки при едностранна индексация на цените. Облекчават се и процедурите за преносимост на номерата между мобилните оператор, като правото на преносимост няма да зависи от това кой е прекратил договора. Премахва се възможността крайният ползвател да се откаже от това си право изрично.

„В продължение на години гражданите получаваха SMS-и за увеличение на месечните си такси, без реална възможност да се откажат, защото ги заплашваха неустойки. Това не е справедливо. Сега парламентът казва ясно – договорът трябва да е взаимно уважение, а не капан. Това решение не е насочено срещу компаниите, а е в полза на честните отношения между тях и клиентите им. Свободната конкуренция означава избор – всеки човек да може да реши сам какво е най-доброто за него. С този закон поставяме началото на по-здравословна среда в сектора, където доверието между компании и клиенти ще бъде водещо. Това е пример как парламентът може да се обединява по теми, които касаят всеки български гражданин“, заяви председателят на парламентарната комисия по транспорт и съобщения от БСП – Обединена левица Кирил Добрев.

Приетият на второ четене обединеният проект за промени в Закона за електронните съобщения изменения и допълнения отразява изискванията на Регламент 2022/2065 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 година относно единния пазар на цифрови услуги. Целта е пълно хармонизиране на правилата, приложими за всички посреднически услуги на информационното общество, включително въвеждане на редица мерки и задължения за доставчиците на тези услуги, пропорционални на размера, въздействието и рисковете за гражданите и обществото.

Уредени са статутът и правомощията на Комисията за регулиране на съобщенията като национален координатор за цифровите услуги, който ще осъществява контрол върху дейността на доставчиците на посреднически услуги на информационното общество, които не представляват платформи за споделяне на видеоклипове. За тях компетентен национален орган ще е Съветът за електронни медии.

Уредено е сертифицирането на органи за извънсъдебно разрешаване на спорове между доставчици на онлайн платформи и получатели на услуги. Предвидени са процедури за предоставяне на статут на доверен подател на сигнали и одобрен изследовател по смисъла на регламента, както и за предприемане на действия във връзка с получени жалби и сигнали срещу доставчици на посреднически услуги.