Темида се запъна за проектобюджета си, иска си увеличението

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) днес потвърди желанието си съдебната власт да получи по-висок бюджет за следващата година. На т.нар. правителство на съдебната власт не му мигна окото отново да си поиска увеличението, което заяви в края на септември. ВСС се запъна за решението си в същия ден, в който депутатите отвърлиха идеята за промени в Кодекса на труда, чрез които да бъде увеличено обезщетението при неизползване на отпуска за бременност и раждане от 50% на 100%.

В съобщение на ВСС се посочва, че проведеното днес заседание съветът е подкрепил своето решение по протокол № 23/25.09.2025 г., с което е утвърдил параметрите по проекта на бюджет на съдебната власт за 2026 г. и актуализираните бюджетни прогнози за периода 2027 – 2028 г.

„Решението е във връзка с писмо от Министерството на финансите от 04.11.2025 г. за съгласуване на Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

Пленумът на ВСС обърна внимание, че становището на МС по чл. 2 от законопроекта в частта на разходите е в размер на 815 963,7 хил. евро, а предложения проект на ВСС е за 996 183,7 хил. евро. Това означава намаление със 180 230 хил. евро в частта на разходите на съдебната власт. В частта на приходите МФ предвижда с 5 113 хил. евро увеличение, което представлява 8,33 % повече собствени приходи на съдебната власт от прогнозата на ВСС. Посочено бе, че заложените за 2026 г. собствени приходи от 132 млн. лв. са неизпълними. Министерството на финансите само частично е приело аргументите на ВСС, като е завишило предвидените средства за капиталови разходи и за персонал.

Планираното увеличение на бюджета на съдебната власт спрямо ЗДБРБ за 2025 г. в размер на 108 179 хил. евро. Бюджетът на съдебната власт в частта на разходите за настоящата година е в размер на 707 784,7 хил. евро“, се казва в съобщението.