Окръжна прокуратура-София е с нов заместник-шеф

Окръжна прокуратура- София има нов заместник-ръководител, известиха от Висшия съдебен съвет (ВСС). Симеон Съркьов, прокурор в Софийска районна прокуратура, е назначен на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – София, считано от датата на встъпване в длъжност.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Николай Попов от заеманата длъжност заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – София, считано от датата на вземане на решението.

Той е преназначен на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – София.