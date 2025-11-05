ВСС избра своите представители за подбора на нов европрокурор

Висшият съдебен съвет (ВСС) избра своите представители, които ще участват в подбора на кандидати за следващ европрокурор на страната, стана ясно днес от информация на ВСС. Четиримата представители на съвета, които ще участват в подбора на трима кандидати за следващ европейски прокурор на България, са Калина Чапкънова и Гергана Мутафова от прокурорската колегия и Цветинка Пашкунова и Вероника Имова за съдийската колегия.

Освен тях, в Комисията ще влязат двама представители на Министерството на правосъдието и един представител на Юридическия факултет на Софийския университет.

Процедурата по подбора включва публично изслушване на допуснатите кандидати, след което министърът на правосъдието Георги Георгиев трябва да внесе трите номинации в Министерския съвет за одобрение.

Гергана Мутафова беше член и на комисията за подбор на първия български европейски прокурор през 2019 година. Тогава кабинетът на Бойко Борисов трябваше да избира между кандидатурите на Десислава Пиронева, Светлана Шопова и Теодора Георгиева. Както е известно, беше избрана Георгиева.

От началото на годината тя обаче на практика не изпълнява задълженията си, след като първо беше отстранена от длъжност заради започнала проверка за евентуални нарушения, а впоследствие срещу нея беше образувано и дисциплинарно производство, което все още не е приключило.