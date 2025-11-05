ВАС отмени правилата за определяне на прилежащи площи към блоковете

Състав на Върховния административен съд отмени на първа инстанция разпоредбата за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване. Подзаконовият акт е издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 4, ал. 2 от Закона за управление на етажната собственост, съгласно който в случаите по ал.1 прилежащата площ се определя от кмета на общината по негова инициатива или по искане на заинтересованите лица по ред, определен с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

На първо място мотиви за отмяната е неспазена процедура за приемане на Наредбата съгласно Закона за нормативните актове, според която съставителят на проекта има изричното задължение да го публикува на интернет страницата на дадената институция заедно с мотивите. Необходимо е също заинтересуваните лица да имат най-малко 14 дни за предложения и становища по проекта. Съдът напомня, че законът придава изключително значение на мотивирането на предложението за приемане на нормативен акт и възможността за предварителното му разгласяване и обсъждане с всички заинтересовани преди внасянето му за обсъждане и приемане от компетентния орган, за да се гарантират принципите на обоснованост, стабилност откритост и съгласуваност.

По делото е установено, че МРРБ не разполага с пълната преписка, а като издател на акта има задължението да образува досие на проекта, в което да се отразява хода на изготвянето му. Срокът на съхранението на това досие е двадесет години съгласно Закона за националния архивен фонд.

Съдебният състав приема още, че оспорената разпоредба не съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. Наредбата има за задача да уреди реда за определяне на прилежащата площ от кмета на съответната общината по негова инициатива или по искане на заинтересовани лица. Това обаче не е направено, а текстът просто преповтаря предвиденото в закона, с което не изпълнява основата си задача, отнасяща се към прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен.