Магдалинчев за доходността във ВСС: 23 хил. лв.? Това не е заплата, а приход!

Представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев не отрича твърденията за получавани от членовете на кадровия орган по над 20 хил. лв. месечно – с уговорката, че това не е заплата и приход. Пред bTV Магдалинчев отказа обаче да го посочи с конкретни числа с друг нелеп мотив – че въпросният приход не бил еднакъв за всички членове на съвета. Същевременно Магдалинчев не оспори направеното в студиото изчисление, че с добавките за прослужено време, годишните бонуси и пари за облекло кадровиците си разпределят по 23 000 лв. на месец за 2024 г.

На последното си заседание ВСС обсъди остра позиция срещу телевизионно интервю с журналиста Слави Ангелов, в което бяха коментирани възнагражденията на неговите членове. Лицемерната сръдня беше изразена на извънредно заседание на пленума на кадровия орган във връзка с поредния раздут проектобюджет на системата – ръст от 18 % за 2026 г., който Министерството на финансите отказва категорично да приеме. Сега Магдалинчев каза, че позицията била смекчена, въпреки че Ангелов отказал да се извини.