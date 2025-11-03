КС образува дело за промените в Закона за ДАНС

Конституционният съд (КС) образува дело по жалбата за последните изменения в Закона за ДАНС, съобщиха от пресцентъра на съда.

Вносители на жалбата са 59 депутати от 51-вото Народно събрание. Те настояват КС да обяви за противоконституционно изменението на чл. 8 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ и отмяната на чл. 7, ал. 2, т. 5 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, приети от Народното събрание на 02.10.2025, обнародвани в бр. №90 от 28 октомври 2025 г. на Държавен вестник.

Както е известно, миналата седмица с промените в законите депутатите отнеха правото на президента да назначава шефовете на ДАР, ДАТО и ДАНС.

За докладчик по делото бе избран съдия Сашо Пенов.