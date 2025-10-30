СДВР спипа 64 души в мащабна спецоперация срещу дрогата

Специализирана полицейска операция, свързана с наркоразпространението, производството и съхранението на дрога се провежда от началото на седмицата на територията на столицата, информираха от СДВР. Досега са задържани 64 души, сред които наркозависими, клиенти, дилъри. Разбити са и две бази, от които основните дилъри зареждат наркотичните вещества и впоследствие чрез криптирани Telegram групи ги разпространяват на територията на цялата страна.

„Колегите от сектор „Наркотици“ установиха съхранителна база на много голямо количество наркотични вещества, което беше подготвено да излезе на пазара. Става въпрос за открити над 10 кг. марихуана и 4 кг. синтетични наркотици. Сумата, която открихме в тайни помещения на основния дилър на престъпната група, е от порядъка на 100 000 в левова валута, като са открити и суми в други валути“, заяви директорът на СДВР гл. комисар Любомир Николов.

През изминалите няколко дни СДВР е открила още една база за съхранение на наркотици. В нея са открити 2 кг. наркотици вещество канабис и 1 кг. кокаин. „Седем от лицата, които са задържани, са докладвани на Софийска градска прокуратура. На част от лицата са повдигнати обвинения за наркоразпространение, за наркодържание. Всичките са задържани в срок от 72 часа. Обвиненията на лицата са, че те действат в съучастие, но естествено ГДБОП води наблюдение върху организирани престъпни групи, които се занимават не само с наркоразпространение, но и с наркотрафик и наркопроизводство. Ние също работим по такива групи, които ще презентираме скоро“, заяви директорът на СДВР.