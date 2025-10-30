борислав сарафов петьо петров пепи еврото

Любена Павлова накъдри разказ за златото на Златанови

Странна версия за казуса „Осемте джуджета“ изложи пред Софийски градски съд бившата съпруга на покрилия се бивш следовател Петьо Петров-Еврото. Показанията на Павлова са по делото за документна измама в особено големи размери срещу Петров във връзка иззетите пари, злато и ценни монети от бизнесмените баща и син Илия и Явор Златанови.

Предмет на обвинението са ползваните от Еврото осем фалшиви фактури, уж издадени от германска фирма, както и фалшив договор, уж подписан от Явор Златанов за отговорно пазене на 650 000 евро, получени от ексдепутата Димитър Ламбовски. Според прокуратура Петьо Петров е получил въз основа на тези подправени документи 147 монети на обща стойност над 106 хил. лв. едно златно еднокилограмово кюлче за близо 110 хил. лв. и 550 хил. евро, като общата стойност на имуществото е над 1,3 млн. лева.

Павлова каза пред съда, че била изпратена от Петров с кола и шофьор в Специализираната прокуратура „да вземе нещо“. Там излязъл мъж с количка и в присъствието на Илия Златанов и адвокати прехвърлили в колата два затворени кашона, които откарали в ресторанта „Осемте джуджета“. Там Петров и Златанов разделили по един кашон и всеки си тръгнал със своя.

„Тогава видях, че в кашона има много златни монети. Петров ми каза да отделя част от тях на две купчини – едната да е 5 кг, а другата 1 кг, като по-голямата била за Иван Гешев, а другата – за Митко“, разказа Павлова, според която у Петров останали 12 кг. скъпоценности. Кой е Митко обаче не знаела, макар че замесено в битката за асансьорния бизнес на Илия Златанов беше името на бившия собственик на охранителната фирма „Делта гард“ Димитър Спасов – Митко Каратиста.

Павлова описа по крайно съмнителен начин поведението на Илия Златанов – баща, който потърсил Пепи еврото за съдействие в семейната война със сина си Явор. Според нея бащата бил много ядосан и искал да унищожи сина си, насотявайки сам да подпише запис на заповед, с която се задължава да плати на консултантската фирма на Петров и Павлова 3 млн. лева. След като Явор Златанов бил арестуван, двамата с баща му прехвърлили доброволно фирмите на подставения човек на Петров – Кристиан Христов.

Всички бяха доволни, а Илия Златанов беше и нетърпелив. Дори каза за сина си: „Този няма ли да умира вече?!“ , разказа Павлова, която описа ролята си в цяла схема като „наглеждане на логистиката“, защото била „оправна“. При друго отиване по нареждане на Пепи Еврато в Специализираната прокуратура пък Димитър Ламбовски ѝ предал плик, който тя занесла в ресторанта и оставила на Петров.

Работила за Петьо и Любена адвокатка Цветелина Цветкова разказа на свой ред, че получила нареждане да отиде до Националната следствена служба, където й предали протоколите за изземване на скъпоценностите от Явор Златанов. Цветкова била упълномощена от Ламбовски без изобщо да го е виждала, да получи формално върнатите му от прокуратурата 550 хил евро, иззети преди това от Златанови. В крайна сметка Цветкова отказала да вземе парите без присъствието на Ламбовски и напуснала консултантската фирма на Петров и Павлова, след като била заплашена от последната с уволнение.

