Условна присъда за дупнишкия кмет

Условна присъда в размер на 3 месеца лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок отнесе на първа инстанция дългогодишният кмет на Дупница Първан Дангов. Наказанието е за отправена закана към шефа на полицията в града Йордан Зарев. Градоначалникът се разлютил заради изискани му документи и получена призовка на Дангов във връзка с полицейска проверка по разпореждане на прокуратурата. След като излял гнева си устно в общината, Дангов сторил това и по телефона: „Щом искаш война, ще имаш война! Ще те приключа и съсипя – теб и твоите близки!“.

Делото се проведе в районния съд в Благоевград поради липсата на съдия, който да го поеме в Дупница. След като всички магистрати от тамошния районен съд си направиха отвод, папките бяха изпратени във Върховния касационен съд за определяне на друга, равна по степен съдебна структура, която да поеме наказателното производство.

Отводите на дупнишките съдии са мотивирани с дългогодишно познанство – в случая както с подсъдимия кмет, така и с пострадалия полицейски шеф. Съдиите отрекоха да са поддържали с тях контакти извън служебните, но за да не възникват каквито и да било съмнения в безпристрастността им, смятали за редно да се отведат от разглеждане на делото. Дангов изрази на свой ред несъгласие с присъдата и се зарече да обжалва.