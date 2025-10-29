Митничари спипаха повече от килограм „подквасено“ злато

Окръжна прокуратура-Хасково привлече като обвиняем български гражданин за опит да пренесе контрабандно през ГКПП „Капитан Андреево“ златни накити с тегло 1241 гр. и обща стойност над 223 хил. лв. Мъжът пътувал в автобус с българска регистрация от Турция за България. Шофьорът и тринайсетте пътници обявили, че нямат стоки за деклариране, но митничарите не хванали вяра и започнали оглед.

На една от пасажерските седалки митническите служители видели оставени две полиетиленови чанти, съдържащи хранителни продукти, сред които и пластмасова кофа с 5 кг кисело мляко. След отваряне й се оказало, че в него има потопени 7 прозрачни опаковки с 14-каратови златни синджири, медальони, гривни, пръстени, колиета, обици, малка корона и др. Обвиняемият е с мярка за неотклонение „Гаранция в пари“ в размер на 2 хил. лв. и забрана да напуска пределите на страната.