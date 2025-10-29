Антимафиоти и прокуратурата разследват кражби в Митница-Русе

Организирана престъпна група за кражба на стоки и ценности, задържани в Митница -Русе, се разследва от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) под наблюдението на Окръжна прокуратура-Русе.

Според официалната информация става въпрос за присвояване на чужди стоки и ценности, задържани в хода на различни административно-наказателни производства на Митница-Русе и поверени им да ги пазят. Това е престъпление по чл. 321 от НК във връзка с чл. 202, ал. 1 вр. чл. 201 от НК, съобщиха от прокуратурата.

Разследването по делото се провежда от разследващи полицаи от ГДБОП. На 28.10.2025 г. на територията на област Русе и град София са извършени множество следствени действия под надзора на Окръжна прокуратура-Русе. Направени са огледи на местопроизшествия, над 30 претърсвания на адреси – служебни помещения, частни имоти и моторни превозни средства и 15 разпита на свидетели. Намерени и иззети са вещи, документи, пари в брой в различни валути на обща стойност над 60 000 лева, над 300 гр инвестиционно злато и сребро, множество различни по вид текстилни артикули, козметика и техника от защитени търговски марки, както и значително количество цигари без акцизен бандерол, имащи отношение към провежданото разследване.

Проверява се и липса на над 2500 литра дизелово гориво. В акцията са участвали и експерти на дирекция „Киберпрестъпност“ в ГДБОП. Назначени са множество експертизи и са изискани документи. След анализ на събраните доказателства и получаване на експертните заключения ще се извърши преценка за повдигане на конкретни обвинения на съответните длъжностни лица.

Работата по разкриване на цялостната престъпна дейност продължава. За престъплението по чл. 321 от НК във връзка с чл. 202, ал. 1 вр. чл. 201 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода за срок от 5 до 15 години.

При разследването на територията на гр. Русе и гр. София е оказано необходимото пълно съдействие от страна на Директора на Агенция „Митници“, уточняват от прокуратурата.