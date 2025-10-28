Полиция удари ключа на две оранжерии за марихуана във Варна

Служители на Областната дирекция на МВР -Варна разбиха две нарколаборатории в морския град. На две различни локации са реализирани акции по противодействие на притежанието и разпространението на наркотични вещества. В хода на полицейските действия са претърсени два адреса, където криминалистите намерили и иззели растения, в различни стадии на растеж и голямо количество суха маса марихуана.

Установено е, че растенията са отглеждани в три помещения, оборудвани с високотехнологични напоителни и климатични системи. “Оранжериите“ били обзаведени с модерно оборудване за отглеждането на растителността – лампи с подходяща температура, вентилация, филтри, уреди за контрол на температурата и влажността, и други. Открити са и отделни помещения пригодени за изсушаване и изчистване на готовата продукция. При проведените процесуални действия са намерени и иззети три електронни везни и известен брой таблетки „екстази“. По случая е образувано досъдебно производства по чл.354в от НК.

Работата по документирането, на което продължава под наблюдението на прокуратурата.