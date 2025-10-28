ВСС сърдит, че му броят парите

Висшия съдебен съвет се докачил от телевизионно интервю на журналиста Слави Ангелов пред бТВ, в което са коментирани възнагражденията на неговите членове. Лицемерната сръдня беше изразена на извънредно заседание на пленума на кадровия орган във връзка с поредния раздут проектобюджет на системата – ръст от 18 %, поискан за 2026 г. от Министерството на финансите. Заседанието започна с припомняне на системата от скачени съдове, по която се плаща на политическата и съдебната власти.

Съгласно Закона за съдебната власт членовете на ВСС, председателите на двете върховни съдилища, главният прокурор и шефът на следствието получават 90 % от заплатата на председателя на Конституционния съд. Неговото възнаграждение пък е средноаритметично от заплатите на президента и председателя на Народното събрание. Държавния глава получава две депутатски заплати, а парламентарният председател – с 55% повече от тази на народните представители.

Те пък взимат основно месечно възнаграждение, равно на три средномесечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данни на Националния статистически институт. Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие. В крайна сметка не беше обаче посочено колко прибират членовете на ВСС, които редом с тлъстите заплати взимат добавки за участие в комисии и участие в проекти.

„Няма нищо вярно, да не кажа, че е лъжа, че изборните членове получават по 20 хил. лв. на месец“, декларира председателят на бюджетната комисия на ВСС Стефан Петров, който удобно се позова на заложената в съдебния закон индексация на възнагражденията независимо от качеството на работата и бруталната корупция в системата. Кадровиците залагат на обичайната си тактика да поддържат до дупка искания бюджетен ръст, какъвто финансовото министерство по правило не допуска, но отпуска десетки милиони повече от предходната година.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев предложи на свой ред пленумът да одобри позиция, която да бъде изпратена на бТВ и на Съвета за електронни медии. Тя се видя обаче прекалено остра на председателката на Върховния касационен съд Галина Захарова, която предложи „сериозно редактиране“ – включително в частта за актовете на ВКС, мотивирани с нелегитимността на временния главен прокурор Борислав Сарафов.

Други членове на съвета пък заявиха, че не са гледали въпросното предаване и виждат позицията срещу него за пръв път. Така се стигна до отлагане на одобряването й и насрочване на закрито заседание, в което да бъде смекчена.