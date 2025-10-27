Темида иска да прескочи в еврозоната с бюджет от 1 млрд евро

Висшият съдебен съвет (ВСС) пожела съдебната власт да нагази дълбоко в еврозоната с бюджет за следващата година от 996 193 700 евро. Мераците на Темида за следващата година са още по-големи – прогнозата за 2027 г. е 1 043 693 100 евро. А за още по-следващата ни повече, ни по-малко от 1 142 052 700 евро.

Както винаги ВСС скромно си иска милиард, а пък колкото даде финансовото министерство- толкова. Известно е , че правителството на съдебната власт не си поплюва и винаги внася свой вариант, а в парламентарната зала обикновено се гласува портфейла, който е внесен от финансовото министерство.

И в настоящият проектобюджет на ВСС нема лабаво – искат хората повишение на заплатите с цели 18-процента. Въпреки препоръките на Международния валутен фонд да се затегне финансовата дисциплина.

Исканите пари основно ще отидат за персонала на съдебната власт – 836 647 400 евро. От тях за заплати ще отидат 622 274 100 евро.

В проектобюджета са заложени 42 439 500 евро за допълнителни възнаграждения за натовареност. От тях 2 301 600 евро са за Върховния касационен съд, 2 296 900 евро за Върховния административен съд, 18 695 800 евро за съдилищата и 19 145 200 евро за прокуратурата.

Справка показва, че от 2022 г. досега заплатите в съдебната власт са се увеличили двойно. Понастоящем средната месечна заплата на магистрат достига 8731 лева, а на служителите – 3117 лева.