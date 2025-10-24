Пускат движението след ремонта на АМ „Тракия“ в област София

„Пътна полиция“ информира днес, че движението в ремонтирания близо 10 км участък от автомагистрала „Тракия“ в област София (24-и и 33-и км) ще бъде възстановено.

В област Пазарджик в участъка между 90-и и 98-и км по същото време предстои да бъде пуснато движението в ремонтираното платно за Бургас.

В други два участъка на магистрала „Тракия“ в областите Стара Загора и Сливен продължават ремонтите в платното за Бургас, а движението преминава двупосочно в платното за София. В Стара Загора се ремонтират участъкът между 208-и и 218-и км, а в област Сливен – от 262-и до 273-и км. Там е разрешено движенето в аварийната лента. При интензивен трафик и за повишаване на безопасността е възможно да се въвежда реверсивно движение.

За повишаване на безопасността и за улеснение на трафика всеки петък до края на октомври от 15 до 20 часа временно в двете посоки ще се ограничава движението на камионите над 12 т в отсечката от София до пътен възел „Оризово“ на АМ „Тракия“ в област Стара Загора (от 0 до 165-и км).

Всяка неделя до края на октомври от 14 до 19 ч. ще бъде ограничавано движението на камионите над 12 т в платното в посока София в участъка от пътен възел „Стара Загора“ до София на АМ „Тракия“ (от 208-и до 0 км ). При промяната в организацията на движение тежкотоварните превозни средства ще могат да използват обходни маршрути.

В участъка между 23-и и 30-и км на АМ „Хемус“ в платното за София, в което от 21 октомври започна ремонт, превозните средства преминават двупосочно в платното за Варна, в което са обособени по една за Варна и една за пътуващите към столицата.

В края на седмицата, когато трафикът е по-интензивен и по преценка на „Пътна полиция“ е възможно да се въвежда реверсивно движение. В петък и събота да се осигуряват две ленти за пътуващите към Варна и една за трафика към столицата. В неделя и понеделник да има две ленти в посока София и една за Варна. При необходимост за осигуряване на по-безопасно пътуване могат да бъдат въвеждани и други мерки в организацията на движение.

От „Пътна полиция“ призовават водачите за толерантност и стриктно да спазват пътните знаци и въведената временна организация, където забраната за движение в лентата за принудително спиране отпада с цел облекчаване на интензивния трафик.