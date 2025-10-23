Поредната битка за адвокатурата приключва в полза на новото ръководство

Неизменното след всеки избор за ръководни органи на адвокатурата оспорване на резултатите приключва този път изцяло в полза на победителите в последния вот. Състав на Върховния касационен съд начело с председателката му Галина Захарова обяви за решаване заведеното по жалби на бившия председател на Висшия адвокатски съвет Ивайло Дерменджиев и още половин дузина адвокати, които поискаха повторно преброяване и оглед на бюлетините. Съдът пък възложи експертизата на дългогодишната съдийка съдия и бивша председателка на Централната избирателна комисия Светла Димитрова.

Нейното заключение е, че няма погрешно отчетени гласове и Стефан Марчев печели срещу Дерменджиев с 219 срещу 114 гласа. Вещото лице не е открило и разминаване при отчетените гласове за председател на Висшия дисциплинарен съд – Илонка Райчинова печели срещу Ина Лулчева с 211 срещу 115 гласа. Коректно отчетен е и вотът за членове на ръководни органи на адвокатурата. Незначително разминаване с по един глас е установено само за двама членове на дисциплинарния съд.

Съдът даде възможност на страните да представят писмени защити, но при този резултат от експертизата решението е предизвестено в полза на новоизбраното преди повече от половин година ръководство.